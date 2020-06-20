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الموت يغيب الروائي الإسباني كارلوس زافون

غيّب الموت الروائي الإسباني كارلوس رويز زافون عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض. وقد ترك رصيدا ثريا من ثماني روايات حققت انتشارا عالميا واسعا وترجمت إلى أكثر من 40 لغة.