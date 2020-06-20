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السودان.. مفاوضات لحسم القضايا العالقة بين الحكومة والجبهة الثورية

تستمر المفاوضات بين الأطراف السودانية لحسم بعض القضايا العالقة بين الحكومة والجبهة الثورية، في وقت أرجأت الوساطة الممثلة بدولة جنوب السودان التوقيع على اتفاقية السلام إلى وقت لاحق.
20/6/2020
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