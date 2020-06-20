23:11

الحصاد – مصر وإيطاليا.. جدل ريجيني يتجدد

ناقش محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" تجدد الجدل بين مصر وإيطاليا بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني على خلفية صفقة أسلحة، واتهام روما للقاهرة بالتباطؤ وإبلاغها بأن "وقت الانتظار انتهى".