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احتجاجات ومطالب في الذكرى السنوية لانتهاء العبودية في أميركا

خرجت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية لانتهاء العبودية قبل أكثر من 155 عاما. ومثل شعار إنهاء وحشية الشرطة ورفع التمويل عن أجهزتها مطلبا مشتركا خلال هذه الاحتجاجات.