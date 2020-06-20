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إثيوبيا تعلن عزمها على ملء خزان سد النهضة

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو أن أديس أبابا ستبدأ ملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فيما أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن للنظر في الخلاف.