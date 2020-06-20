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أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحون السوريون

تنتشر في شمال إدلب مئات من مخيمات النازحين السوريين الذين تركوا منازلهم إثر قصف قوات النظام مدنهم وقراهم، ويعاني سكان هذه المخيمات ترديا في الخدمات وأوضاعا إنسانية صعبة.