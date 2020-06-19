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نصائح لقضاء الأطفال عطلة صيفية ممتعة

العطلة الصيفية هذا العام يبدو أنها ذات طابع خاص حيث تأتي في ظل أجواء وباء كورونا، رولا قطامي أبو جابر اختصاصية الأمومة والطفولة تقدم نصائح مهمة لاستغلال الوقت في المنزل.
19/6/2020
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