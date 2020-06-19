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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/6/19)

سلطت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/19) الضوء على التفاعل الواسع على منصات التواصل مع المواجهة بين الرئيسة الأميركي ومنصة توتير، ونلك بعد نشره فيديو مفبركا.