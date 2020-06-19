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قانون قيصر.. أبرز الشخصيات والكيانات والشركات المستهدفة

قانون "قيصر" صدر بهدف حماية المدنيين في سوريا، وفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة لها وكبار المسؤولين السوريين. التقرير يستعرض أبرز الشخصيات والكيانات والشركات المستهدفة.