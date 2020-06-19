search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:04
فوق السلطة- السعودية تطارد التاريخ العثماني
تناولت حلقة (2020/6/19) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: الرياض تلغي شارع السلطان سليمان القانوني. إسرائيل تمنح العيسى شهادة بالإسلام الصحيح. منظمة التجارة تطيح بقناة القرصنة بي آوت
19/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من أخرى
السعودية تطارد التاريخ العثماني وتحذف اسم السلطان سليمان القانوني من أحد شوارع الرياض
ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"
مقاومة "ذكيّة" لفيروس كورونا.. اكتشف هذه الكمامة العالية الجودة
حياة ذكية – كمامات ذكية لمكافحة فيروس كورونا
الأكثر قراءة
دعموها بمليارات الدولارات.. لماذا تساعد الإمارات والسعودية إثيوبيا ماليا؟
ردا على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.. مصر تطالب مجلس الأمن بالتدخل
"الوفاق" ترفض اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا وتركيا تشيد بتعاونها مع أميركا
كورونا.. أعلى زيادة يومية للإصابات في المغرب ومصر ومنظمة الصحة تحذر من "مرحلة خطيرة"
مقاطع حول هذه القصة
ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"
play
00:50
حياة ذكية – كمامات ذكية لمكافحة فيروس كورونا
play
22:03
المرصد – معركة إسقاط التماثيل تجتاح أوروبا وأميركا
play
24:28
فوق السلطة- 184 ترامب البابا والجنرال
play
23:25