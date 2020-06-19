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فوق السلطة- السعودية تطارد التاريخ العثماني

تناولت حلقة (2020/6/19) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: الرياض تلغي شارع السلطان سليمان القانوني. إسرائيل تمنح العيسى شهادة بالإسلام الصحيح. منظمة التجارة تطيح بقناة القرصنة بي آوت
19/6/2020
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