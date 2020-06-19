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عودة النازحين لديارهم في ضواحي طرابلس الجنوبية

بدأت العائلات الليبية النازحة من مناطق الاشتباكات المسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس العودة إلى بيوتها. وكانت السلطات في طرابلس دعت العائلات للعودة إلى منازلها التي نزعت الألغام منها.
19/6/2020
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