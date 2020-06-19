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زيارة وفد تركي لطرابلس.. هل تغير تطورات الأزمة الليبية؟

اعتبر مراقبون استقبال العاصمة الليبية طرابلس وفدا تركيا بمثابة تدشين لمرحلة جديدة، حيث ضم وزيري الخارجية والخزينة والمالية ورئيس المخابرات ومستشار الأمن القومي وعددا من كبار المسؤولين الأتراك.
18/6/2020
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