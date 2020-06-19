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ذوو الأصول الأفريقية يحتفلون بذكرى الحرية في شتى أنحاء أميركا

يحتفل الأميركيون من أصول أفريقية بيوم الحرية في شتى أنحاء الولايات، وتحظى ذكرى هذا العام بمكانة خاصة نظرا للاحتجاجات تشهدها البلاد عقب مقتل فلويد.
19/6/2020
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