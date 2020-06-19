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جهود تركيا لتنشيط قطاع السياحة العلاجية وتنميته

تسعى السلطات التركية إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال تنشيط قطاع السياحة العلاجية، بعدما أظهرت الجائحة قوة القطاع الصحي ونجاحه وتطوره في تركيا.