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بيروت.. مدرسة تفاجئ طلابها بحفل تخرج فريد من نوعه

فاجأت مدرسة الجالية الأميركية في بيروت "إيه سي إس" طلابها بتنظيم حفل التخرج بمرآب للسيارات، حيث يحتفل ويشاهد تخرجه وتخرج زملائه على شاشة ضخمة، وبحضور العائلة، وذلك تنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعي.
18/6/2020
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