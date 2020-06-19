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بدون كمامة.. آفة توريث الخلافات

في فقرة "بدون كمامة" يحدثنا الدكتور محمد العوضي عن توريث الخلافات التي تؤدي إلى قطيعة الأرحام، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشكلة لتجنبها مع الأجيال القادمة؟