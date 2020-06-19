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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/19

فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول خطة للإنقاذ الاقتصادي وموازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة. جاء هذا في ختام أول قمة للزعماء الأوروبيين عبر الفيديو منذ تفاقم جائحة كورونا.
19/6/2020
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