27:38

الحصاد – قانون "قيصر" الأميركي.. تداعيات على الحلفاء

ناقش حسن جمول في أول ملف من "الحصاد" تداعيات قانون "قيصر" الأميركي، وتأثيراته على حلفاء الأسد الإقليميين، وتساءل: هل تكبح العقوبات هرولة بلدان عربية للتطبيع مع النظام السوري؟