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الحصاد – قانون "قيصر" الأميركي.. تداعيات على الحلفاء

ناقش حسن جمول في أول ملف من "الحصاد" تداعيات قانون "قيصر" الأميركي، وتأثيراته على حلفاء الأسد الإقليميين، وتساءل: هل تكبح العقوبات هرولة بلدان عربية للتطبيع مع النظام السوري؟
18/6/2020
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