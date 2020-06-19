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الحصاد – أبعاد زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس

سلطت إيمان عياد في الملف الثاني من "الحصاد" الضوء على أبعاد زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، حيث تجري تفاهمات بشأن الميدان والمفاوضات، فيما تطرح الانتقادات الفرنسية لأنقرة علامات استفهام.
18/6/2020
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