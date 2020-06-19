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البيت الأبيض يسارع الخطى لاستصدارِ حكم قضائي يمنع صدور كتاب بولتون

كشف جون بولتون في مذكراته خبايا عمله مستشارا لترامب للأمن القومي، وقال فيه إن الأخير غير مؤهل للرئاسة، في وقت يسارع البيت الأبيض لاستصدارِ حكم قضائي طارئٍ يمنع صدور الكتاب.
19/6/2020
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