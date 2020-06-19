search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:46
اتفاق تركي إيطالي على حل يضمن السلام الدائم في ليبيا
أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستواصل العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم في ليبيا. ومن جهته، شدد وزير الخارجية الإيطالي على أن الحل في ليبيا يقتضي ضرورة وقف توريد السلاح لكلا الطرفين.
19/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
هل بات الأميركيون من أصول أفريقية أكثر وعيا وقوة؟
من واشنطن – العنصرية في الولايات المتحدة وأوروبا
ما وراء الخبر- هل تتبادل السعودية والإمارات الأدوار في جزيرة سقطرى اليمنية؟
انسحاب للقوات السعودية وسيطرة للمجلس الانتقالي في سقطرى.. ما هي الرسالة؟
الأكثر قراءة
دعموها بمليارات الدولارات.. لماذا تساعد الإمارات والسعودية إثيوبيا ماليا؟
ردا على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.. مصر تطالب مجلس الأمن بالتدخل
كيف تذيب دهون الكرش العنيدة؟ 15 سرا منها شرب خلّ التفاح
"الوفاق" ترفض اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا وتركيا تشيد بتعاونها مع أميركا
مقاطع حول هذه القصة
من واشنطن – العنصرية في الولايات المتحدة وأوروبا
play
49:37
ما وراء الخبر- هل تتبادل السعودية والإمارات الأدوار في جزيرة سقطرى اليمنية؟
play
26:26
نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/6/19)
play
23:19
سيناريوهات – الأزمة الليبية.. هل سيتم حلها مغاربيا؟
play
50:06