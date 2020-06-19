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اتفاق تركي إيطالي على حل يضمن السلام الدائم في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستواصل العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم في ليبيا. ومن جهته، شدد وزير الخارجية الإيطالي على أن الحل في ليبيا يقتضي ضرورة وقف توريد السلاح لكلا الطرفين.