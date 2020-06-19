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إدانة استهداف المساجد بأفغانستان ومطالب بحماية المصلين

خلفت الهجمات التي تعرضت لها المساجد بالعاصمة الأفغانية كابل قلقا في أوساط المصلين وأئمة المساجد، وطالب الأئمة الحكومة بضرورة حماية المرتادين ووضع حد لمثل هذه الهجمات.
19/6/2020
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