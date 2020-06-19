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إجراءات احترازية مشددة.. الطلاب اليابانيون يعودون للمدارس

استؤنفت الدراسة في اليابان بعد نحو ثلاثة أشهر من الانقطاع، بتشديد كبير في تدابير الوقاية من كورونا، كتجنب الاكتظاظ وتقليص ساعات الدراسة ومراقبة المعلمين لدرجات حرارة الطلاب.
19/6/2020
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