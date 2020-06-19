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أهم محطات الأزمة في جزيرة سقطرى اليمنية

تشهد سقطرى محاولات للسيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام لقوات المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.