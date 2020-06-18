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القيادة العسكرية الأميركة في أفريقيا تكشف عن صور لمقاتلات روسية بقاعدة الجفرة الليبية

كشفت القيادة العسكرية الأميركة في أفريقيا (أفريكوم) عما قالت إنها براهين مصورة على تحليق مقاتلة روسية من قاعدة الجفرة وأخرى تحلق بالقرب من مدينة سرت،
18/6/2020
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