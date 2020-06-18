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نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/6/18)

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/6/18) إعلان موقع “تويتر” عن خاصية جديدة ستتيح للمستخدمين نشر تغريدات صوتية، كما رصدت الجدل حول الحريات الذي ثار على منصات التواصل.
18/6/2020
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