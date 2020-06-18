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ما وراء الخبر – ماذا بقي للشرعية اليمنية بعد الإجراءات السعودية الإماراتية الأخيرة؟

تساءلت حلقت (2020/6/18) عن دلالات التسهيلات السعودية في محيط عاصمة سقطرى اليمنية، لقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات؟