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علماء يطورون ربوتا يستطيع التقاط صور من المريخ

 تمكّن علماء من شركة إيرباص من تطوير روبوت استطاع أن يلتقط صورا من كوكب المريخ، تظهر فيها الصحراء متشهابة إلى حد بعيد مع الصحراء على الأرض

 

18/6/2020
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