البث الحي
50:06

سيناريوهات – الأزمة الليبية.. هل سيتم حلها مغاربيا؟

تساءلت "حلقة سيناريوهات" (2020/6/18) إذا كانت الدول المغاربية ما زالت قادرة على لعب دور فعال في حل الأزمة الليبية، كما تابعت غياب التنسيق بينها في أزمة تهدد بشكل مباشر أمنها ومصالحها.
18/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

زيارة وفد تركي لطرابلس.. هل تغير تطورات الأزمة الليبية؟

(الجزيرة)
03:28

الحصاد – أبعاد زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس

(الجزيرة)
22:01

بيروت.. مدرسة تفاجئ طلابها بحفل تخرج فريد من نوعه

(الجزيرة)
02:09

الحصاد – قانون "قيصر" الأميركي.. تداعيات على الحلفاء

(الجزيرة)
27:38