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سيناريوهات – الأزمة الليبية.. هل سيتم حلها مغاربيا؟

تساءلت "حلقة سيناريوهات" (2020/6/18) إذا كانت الدول المغاربية ما زالت قادرة على لعب دور فعال في حل الأزمة الليبية، كما تابعت غياب التنسيق بينها في أزمة تهدد بشكل مباشر أمنها ومصالحها.