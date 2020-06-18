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00:50
ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"
يسلط خارح النص بحلقته المقبلة بتاريخ (2020/6/21) الضوء على كتاب "الجندي والدولة والثورات العربية" الذي اتهم مؤلفة "طيبي غماري" بإظهار الاختلاف بين العسكريين والمدنيين، ورؤية كل منهما لبناء الدولة وال
18/6/2020
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