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ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"

يسلط خارح النص بحلقته المقبلة بتاريخ (2020/6/21) الضوء على كتاب "الجندي والدولة والثورات العربية" الذي اتهم مؤلفة "طيبي غماري" بإظهار الاختلاف بين العسكريين والمدنيين، ورؤية كل منهما لبناء الدولة وال