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بعد نشر مقتطفات منه.. هل يثير كتاب مستشار ترامب السابق زوبعة سياسية بواشنطن؟

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن وزارة العدل تسعى لإصدار حكم قضائي طارئ، يمنع إصدار كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
18/6/2020
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