06:52

النشرة الاقتصادية الثانية (2020/6/18)

قال بنك إنجلترا المركزي إنه سيضخ 100 مليار جنيه إسترليني إضافية للحد من التباطؤ الناجم عن تفشي جائحة كورونا، وقال إن لجنة السياسة النقدية صوتت لصالح زيادة حجم مشتريات البنك من السندات.