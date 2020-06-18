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المشاء – في الأخير كان الكاريكاتير.. مع رسامي الكويت

استضافت حلقة (2020/6/18) من برنامج "المشاء" ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير في الكويت، وهم: محمد القحطاني، إلهام البقشي، زينب دشتي، للحديث عن نظرتهم لهذا الفن وتاريخه ببلدهم.