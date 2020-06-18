29:43

الحصاد – قانون قيصر.. المعنيون والتبعات

ناقشت فدا باسيل في الملف الأول من "الحصاد" أهداف واشنطن من وراء قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ بعقوبات وصفتها بالأقسى ضد النظام السوري وداعميه.