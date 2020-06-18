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الحصاد – قانون قيصر.. المعنيون والتبعات

ناقشت فدا باسيل في الملف الأول من "الحصاد" أهداف واشنطن من وراء قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ بعقوبات وصفتها بالأقسى ضد النظام السوري وداعميه.
17/6/2020
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