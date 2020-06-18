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أميركا.. فرض حزمة عقوبات هي الأشد على نظام الأسد

فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات هي الأشد على نظام الرئيس السوري بشار الأسد والدائرة المقربة منه، مع بدء سريان قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين. وتسعى واشنطن لتشديد الخناق المالي على النظام السوري
18/6/2020
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