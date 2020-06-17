02:37

نظرة عامة على قانون قيصر وأبرز مواده

صدّق مجلس الشيوخ الأميركي على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفرض عقوبات على حكومة الأسد والدولِ الداعمة لها وكبارِ المسؤولين السوريين وأجهزة الأمن والاستخبارات والمصرف المركزي السوري.