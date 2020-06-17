البث الحي
03:17

نصائح للتخلص من ضغط العمل والإرهاق اليومي

كثيرا ما ترتبط الضغوط النفسية ببعض التغييرات الطارئة على الحياة، ومنها بالطبع ما يطرأ في العمل. التقرير يستعرض بعض الأساليب البسيطة التي يمكن من خلالها التعامل بحكمة وهدوء مع تلك الضغوط.
17/6/2020
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