23:31

نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/6/17)

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/6/17) التفاعل الواسع على المنصات العربية والعالمية، مع تأكيد منظمة التجارة العالمية وقوف الرياض وراء قناة القرصنة “بي آوت كيو“.