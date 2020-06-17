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مغتربون- أمل التميمي مؤسسة مركز "المساواة" ومديرته في آيسلندا

يحكي برنامج "مغتربون" قصة أمل التميمي مؤسسة مركز "المساواة" ومديرته وعضوة البرلمان الآيسلندي سابقا، والتي هاجرت إلى آيسلندا بصحبة أطفالها عام 1995، وحصلت على الجنسية الآيسلندية.
17/6/2020
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