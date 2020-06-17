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قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين يدخل حيز التنفيذ

فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات هي الأشد على نظام الرئيس السوري بشار الأسد والدائرة المقربة منه، مع بدء سريان قانون "قيصر" لحماية المدنيين السوريين.
17/6/2020
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