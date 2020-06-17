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سافر ببلدك.. مبادرة شبابية لإنعاش القطاع السياحي الأردني

مبادرات شبابية عديدة تنشط في الأردن تحت عنوان “سافر ببلدك“، لإنقاذ القطاع السياحي وإنعاش السياحة الداخلية التي تضررت بسبب تدابير الإغلاق التام لمكافحة فيروس كورونا.