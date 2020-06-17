22:03

حياة ذكية – كمامات ذكية لمكافحة فيروس كورونا

سلطت حلقة (2020/6/17) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على مساهمة التكنولوجيات الذكية في جهود مكافحة جائحة كورونا، وصناعة كمامات ذكية تساعد في الوقاية من الفيروس.