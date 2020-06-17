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تنفيذ قانون قيصر.. خطوة تضع النظام السوري على مفترق طرق

تحولت صور عسكري سوري منشق وثقت فظائع نظام الأسد بحق معارضيه داخل السجون، إلى قانون بات يعرف بقانون "قيصر" الذي وصل إلى محطة التنفيذ في رحلته داخل أروقة صنع القرار الأميركي.