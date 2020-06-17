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"بي آوت كيو".. ضلوع السعودية في انتهاك الملكية الفكرية

قضت منظمة التجارة العالمية بضلوع السعودية في انتهاك قوانين حقوق الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو" التي قرصنت بث عدة قنوات، من بينها شبكة "بي إن سبورت".
16/6/2020
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