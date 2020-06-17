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02:36
باحثون بريطانيون يتوصلون إلى علاج فعال لمصابي كورو
ناتوصل باحثون بريطانيون إلى أن عقار "ديكساميثازون" علاج فعال لإنقاذ الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا من الموت، وهو عقار رخيص ومتوفر بكل أنحاء العالم.
16/6/2020
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