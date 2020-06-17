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اليابان.. حزمة مالية لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا

تعول الحكومة اليابانية على حزمة التحفيز التكميلية البالغة نحو 300 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
17/6/2020
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