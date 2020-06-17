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النشرة الاقتصادية الثانية (2020/6/17)

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي سليم العزابي إن انكماش اقتصاد بلاده هذا العام قد يصل إلى 6 أو 7% في قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.