05:10

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/17

شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة خلال جلسة اليوم عقب بيانات أظهرت نمو مخزونات الخام والوقود الأميركية. أعلنت أرامكو السعودية اكتمال استحواذها على 70% من شركة الصناعات الأساسية سابك.