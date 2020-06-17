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الكوماندوز فرقة شبابية تتحدى البطالة في قطاع غزة

أسس شاب فلسطيني من قطاع غزة فرقة الكوماندوز لجني المحاصيل الزراعية، بعد أن تعثرت خطاه وفشلت مساعيه في الحصول على وظيفة جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي.