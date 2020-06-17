02:35

اتفاق الصين والهند على تهدئة التوتر

اتفقت الصين والهند على تهدئة التوتر بعد اتصال بين وزيري خارجية البلدين. وكانت الصين قد دعت في وقت سابق الهند للكف عن الأنشطة الاستفزازية على الحدود، ووصفت الخارجية الصينية الوضع العام بأنه مستقر.